Papa Francesco torna ad Assisi

Papa Francesco torna in Umbria. Sarà ad Assisi il prossimo 12 novembre per una visita in preparazione della Giornata mondiale dei poveri del 14 novembre: previsti momenti di ascolto e preghiera con circo 500 persone da tutta Europa come riporta Vatican News.

Il passaggio

Papa Francesco si recherà in forma privata ad Assisi e nella basilica di Santa Maria degli Angeli e, in forma privata, incontrerà il gruppo di 500 persone. Poi due giorni ci sarà la Giornata mondiale dei poveri istituita da Francesco stesso: per lui sarà la quinta visita ad Assisi dal 2013, l’ultima delle quali ci fu il 3 ottobre 2020 per la firma dell’enciclica Fratelli tutti.