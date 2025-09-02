Un paracadutista della Folgore di 42 anni, Nicolai Trovato, originario della Sicilia e residente a Pitigliano (Viterbo) ma per lungo tempo a Perugia dove era domiciliato, è morto nel tardo pomeriggio di lunedì a seguito dell’incidente stradale accaduto lungo la strada Verentana, in provincia di Viterbo e nel territorio comunale di Marta, nella zona di Pian delle Grotte.

L’uomo, come riportato da Tusciaweb e Viterbo Today, era in sella ad una moto scontratasi con un autocarro. Per il militare, soccorso sul posto dagli operatori del 118 – era stato attivato anche l’elisoccorso – nulla c’è stato da fare. Lascia la moglie ed un figlio. La dinamica del tragico sinistro è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con personale delle stazioni di Marta, Capodimonte e Montefiascone, unitamente alla Sezione radiomobile della Compagnia di Montefiascone.