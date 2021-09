Non manca l’appuntamento con la finale dei 100 dorso Riccardo Menciotti, il 26enne nuotatore ternano impegnato nelle paralimpiadi di Tokyo. Per lui c’è la qualificazione all’atto conclusivo in programma nella mattinata di giovedì: il suo 1’03.05 gli è valso il pass con il 6° tempo. I favoriti per conquistare il trionfo sono Stefano Raimondi e Maksym Krypak, ma l’atleta umbro ha chance per la medaglia di bronzo.

