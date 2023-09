Parcheggi a Terni: si mette mano agli stalli blu. Sono 12 in più in viale Brin

di S.F.

Parcheggi e ‘stalli blu’, uno dei temi più delicati per qualsiasi amministrazione. D’altronde quando si mette mano al piano generale su questo fronte il rischio bagarre è sempre dietro l’angolo. In tal senso giovedì si è registrata una novità a palazzo Spada: l’esecutivo ha rivisto ciò che aveva approvato la giunta Latini ed a confermarlo – la delibera non è ancora stata pubblicata, probabile che avverrà lunedì – è l’assessore alla viabilità Marco Iapadre. Modifiche in vista su viale Brin e non solo.

Via Riccardi, corso Vecchio, via Castello: stop

Il mirino è finito sui parcheggi di superficie nel centro cittadino e, in particolare, la ridistribuzione degli stalli a pagamento. Partendo dal solito numero, il limite di 1.600 posti blu in vigore dal 2016. Bene, che succede? In sostanza viene rivisitato ciò che era stato deliberato nella primavera 2022 dall’esecutivo Latini che prevedeva anche la creazione di 50 parcheggi blu tra corso Vecchio (20), via Riccardi (20) e via Castello (10).Lo scorso giugno Terni Reti si era attivita in tal senso ed era pronta al lavoro, poi lo stop imposto dalla nuova amministrazione per vederci chiaro. «Abbiamo chiesto un riconteggio e ora la società non li farà più», spiega Iapadre. Non l’unica novità.

Nuovi posti blu in viale Brin

Tuttavia c’è una zona dove ne verranno creati. Parliamo della prima parte di viale Brin: «Verranno istituiti dei parcheggi, in questo modo vengono regolamentati rispetto alla situazione attuale». Come? «Nel primo tratto ce ne saranno alcuni sulla destra con divieto di fermata dall’altro lato, poi dopo via Braccini si interrompono e inizieranno sulla sinistra fino all’edicola». In totale sono dodici: «Sono blu per favorire le attività commerciali in zona, per una sosta brevissima». Infine ci sarà una rivisitazione della viabilità in zona con segnaletica orizzontale: «Toglieremo lo stop per chi proviene da via della Bardesca, sia a destra che a sinistra. Per chi va verso viale Brin ci sarà una corsia dedicata e il traffico potrà defluire meglio». Come noto è un tratto stradale di recente – luglio 2021 – finito al centro dell’attenzione per una spiacevole vicenda, la morte della 79enne Marisa Virgili.