Ha parcheggiato la propria bici nei pressi della vetrina di un negozio, in fase di allestimento, mandando su tutte le furie il commerciante, 46enne dell’Algeria. Per questo la polizia di Stato di Perugia è intervenuta a San Sisto, su richiesta del 28enne ivoriano ‘aggredito’ verbalmente dall’altro straniero. Il giovane si era visto spostare la bici con la forza e pure minacciare dal 46enne. Che a seguito del caos si è beccato una denuncia a piede libero per minacce.

