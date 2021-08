Nuovi incendi in territorio umbro nella tarda mattinata di giovedì all’altezza del Parco dei Sette Frati, non distante da San Venanzo, e nei pressi dello svincolo di Terni Est. In azione per lo spegnimento e la bonifica sono entrati – all’altezza di Colonnetta di Prodo nel primo caso – i vigili del fuoco di Amelia e di Terni: in entrambe le circostanze ad andare a fuoco alcune sterpaglie, con il coinvolgimento anche dell’Afor. Nessun problema particolare riscontrato durante le operazioni.

Condividi questo articolo su