Nell’alto Orvietano ecco 5 autobus a metano

Cinque nuovi scuolabus a metano a servizio di Monteleone di Orvieto, Montegabbione e Parrano. Sono stati acquistati con le risorse della legge di stabilità destinate all’area interna dell’Orvietano per un costo di 350 mila euro: «Vanno a rinnovare integralmente il parco veicoli che da questa estate hanno anche a disposizione innovative stazioni di ricarica autonome collocate nelle rimesse di ciascuno dei tre comuni. Le stazioni renderanno non più necessario raggiungere l’area di servizio più vicina che dista 25 chilometri, evidenziando così il risparmio economico e di tempo», sottolineano i sindaci Angelo La Rocca, Fabio Roncella e Valentino Filippetti.

La novità

Focus sul risparmio energetico e l’innovazione dei mezzi: «Garantiranno, accanto a comfort – proseguono i sindaci – e sicurezza ai massimi livelli per i nostri ragazzi, un notevole beneficio ambientale ed economico, abbattendo drasticamente emissioni, consumi e costi di gestione. Rispetto ai vecchi mezzi alimentati a diesel si avrà una riduzione del 52% delle emissioni di CO2, una riduzione del 72% delle emissioni di idrocarburi e ossidi di azoto e una riduzione praticamente del 100% dell’’immissione in atmosfera di particolati. Per avere una idea, i cinque vecchi scuolabus diesel producevano in un anno oltre 6 chili di particolato dannoso per l’ambiente e per il sistema respiratorio. Le molteplici sicurezze dei nuovi mezzi, che sono opportunamente dotati anche delle cinture, benché non necessarie per la normativa vigente garantiscono per i nostri ragazzi un servizio di trasporto confortevole e sicuro». In arrivo anche nuovi posti di lavoro.