Parrano piange l’avvocato De Sanctis

«Ci ha lasciato l’avvocato Vittorio De Sanctis, un concittadino che ha amato ed è stato amato dai parranesi. Alla sua famiglia va il cordoglio di tutti noi e un abbracci». Così il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, sulla scomparsa del noto legale, fra i massimi esperti di diritto d’autore in Italia e non solo. «Per ricordarlo – prosegue il sindaco – usiamo le motivazioni con le quali il 13 luglio del 2008 gli fu conferita unanimemente dal consiglio comunale di Parrano la cittadinanza onoraria: ‘Vittorio De Sanctis, nonostante i suoi numerosi impegni internazionali, non ha mai abbandonato Parrano. Anzi è tra i pochi parranesi a poter contare una conoscenza intima del territorio, una frequentazione puntuale di boschi e sentieri romiti. A lui dobbiamo iniziative di grande pregio culturale e scientifico che proprio a Parrano hanno trovato una felice espressione, rafforzando in noi la convinzione di abitare e vivere in un posto un pò speciale in compagnia di gente speciale’».

