Giovedì 15 maggio, alle ore 18 in piazza della Repubblica, il tesoriere dell’associazione ‘Luca Coscioni’ – Marco Cappato – sarà a Terni per lanciare la campagna ‘Liberi subito con Laura Santi’. «Proprio in questa occasione – afferma Maria Sole Giardini, coordinatrice della cellula locale e consigliera generale dell’associazione Coscioni – partirà la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare che anche in Umbria, come in Toscana, disciplini tempi e modalità del diritto al suicidio assistito e lo renda così un diritto effettivo». A Terni la raccolta firme proseguirà poi in tutti i weekend di maggio e giugno in largo Villa Glori.

Ad introdurre l’intervento di Cappato sarà Alessandro Gentiletti, membro della cellula Coscioni di Terni: «La nostra – afferma – è fra le prime città dove fu proposto, da molte associazioni e cittadini, il registro del testamento biologico. È la città dove un comitato trasversale si è costituito in difesa delle libertà accogliendo Beppino Englaro, la città dove oltre 6 mila ternani, soprattutto giovani, firmarono per il referendum per l’eutanasia legale. È una città dove da sempre batte forte il cuore dei diritti. Che il tour per la campagna di sottoscrizione per la Regione Umbria parta proprio da Terni è quindi un riconoscimento importante».