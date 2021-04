Partita di calcetto in zona rossa – Video

Una partita di calcetto in piena zona rossa sabato al Parco Bellini di Ponte San Giovanni. La segnalazione arriva da un lettore che ci manda anche il video.

Il video della partita di calcetto

Il racconto

«Tutti i fine settimana al parco c’erano i vigilantes, ma guarda caso proprio nel weekend di zona rossa non si è visto nessuno. E infatti sabato un gruppo di ragazzini ne ha approfittato per organizzare una partita di calcetto anche sabato sera, in piena zona rossa, come del resto hanno fatto spesso in questi mesi, grosso modo alla stessa ora».

«Ho segnalato più volte, ma nessuno sembra interessarsene. Non che facciano nulla di male, per carità, ma allora ditelo anche ai baristi e ai ristoratori di Ponte San Giovanni e del resto di Perugia che i solerti controllori possono chiudere un occhio, così magari posso guadagnare qualcosa».

«Non facciamo altri errori»

«Perché lo denuncio? Perché ho tanta paura che per un errore del genere si sviluppa un focolaio e torniamo indietro di qualche mese, proprio ora che ne stiamo uscendo. Io non ce l’ho con quei ragazzi. Ma dobbiamo stare tutti attenti. Infatti me la prendo più che altro con i loro genitori e con chi dovrebbe controllare, con chi fa le regole e poi non le fa rispettare oppure si concentra sulle pagliuzze, rimproverando magari una signora sola che passeggia senza mascherina oppure un padre che porta la figlia prendere un po’ d’aria, senza bloccare situazioni ben più gravi».