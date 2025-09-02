Un evento straordinario, che all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni non accadeva da ben 18 anni. Parliamo del parto trigemellare avvenuto martedì mattina: i nuovi arrivati sono Enea Flavio (1.870 grammi), Damiano Maria (2.425) e Giulio Lorenzo (2.315), tutti maschi. «Figli di Caterina Puleo e Federico Guelfi – scrive l’azienda ospedaliera di Terni su Facebook -, i piccoli sono stati accolti con grande emozione dall’intera équipe sanitaria e dalla famiglia».

«Il cesareo è stato eseguito dalla dottoressa Giulia Manciucca, con la collaborazione della dottoressa Natalina Manci. Hanno accolto i gemelli le ostetriche Maria Falco, Virginia Fedeli e Noemi Piciucchi. Per l’anestesia è intervenuto il dottor Andrea Colasanti, supportato dalle infermiere Noemi Ceci, Michela Panfili, Mariagiulia Gubinelli e da tutto il personale sanitario presente in sala».

«Fondamentale – scrive ancora l’ospedale – la presenza dell’équipe neonatologica composta dalla dottoressa Federica Celi, dalla dottoressa Sara Ceccarelli e dalla dottoressa Anna Egidi. La gravidanza è stata seguita con professionalità e attenzione dalla dottoressa Antonella Paolucci. Un grazie a tutti i professionisti coinvolti in questo evento eccezionale – conclude l’azienda ‘Santa Maria’-, a tutto il personale di sala parto e della degenza e un augurio speciale alla famiglia per questa nuova, meravigliosa avventura».

