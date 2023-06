Passione WordPress: una collaborazione aperta che proietta Terni su scala globale

di Eleonora Anzini

Cosa è WordPress

WordPress è un sistema di gestione di contenuti per la pubblicazione sul web (Content Management System, CMS). In sintesi, è software che serve per creare siti. È un progetto open source, cioè sviluppato e gestito attraverso collaborazione aperta e reso disponibile gratuitamente, affinché chiunque possa utilizzarlo, esaminarlo, modificarlo e ridistribuirlo come preferisce. È nato nel 2003 e da allora si è sviluppata una vastissima community internazionale che porta avanti il progetto in tutte le sue forme. Dallo sviluppo del codice, alla traduzione, al marketing, al design… Tutti possono contribuire al progetto globale di WordPress: basta essere appassionati. Ad oggi, oltre il 43,3% dei siti web gira su WordPress.

Che cos’è un WordCamp

Per iniziare: un WordCamp è un evento informale che riunisce persone interessate all’utilizzo di WordPress. Durante un WordCamp, gli esperti di WordPress condividono le loro conoscenze e esperienze tramite talk, workshop e panel di discussioni. È un’opportunità per imparare nuove tecniche, scoprire le ultime tendenze e incontrare altri appassionati di WordPress. I WordCamp si svolgono in tutto il mondo – a livello locale (in Italia abbiamo diversi WordCamp attivi ogni anni, per esempio Torino, Milano, WordCamp Italia…) e ‘regionale’ (WordCamp Europe, WordCamp US) – e sono organizzati dalle community locali degli utenti di WordPress. Sono eventi inclusivi e aperti a tutti coloro che desiderano partecipare, indipendentemente dal loro livello di competenza tecnica. Non da ultimo, nella chiusura dell’ultimo WordCamp Europe 2023, ad Atene, abbiamo appena annunciato che l’edizione 2024 si terrà in Italia, per l’esattezza a Torino, e sarà una grande opportunità per la Community italiana!

Il mio ruolo all’interno della community di WordPress

Sono una appassionata contributrice di WordPress dal 2016, all’inizio come volontaria e successivamente come organizzatrice: partecipando ai WordCamp, ho capito che avrei potuto mettere le mie competenze a servizio dell’organizzazione di questi eventi. Così, ho iniziato ad occuparmi del design di diversi WordCamp (partendo da quelli di Roma, passando per Torino, per arrivare al nazionale di Italia,e infine al WordCamp Europe…). Durante questi anni ho avuto l’occasione di acquisire preziose competenze ed esperienze all’interno della comunità. Contribuire a WordPress è diventato una parte fondamentale della mia vita digitale, non solo per il valore che ha per me personalmente, ma anche per il suo impatto sulla comunità globale degli utenti.

Perché contribuire a WordPress

Parlando dell’importanza di contribuire a WordPress, vorrei sottolineare come questo processo sia fondamentale per il suo sviluppo e miglioramento continuo. Grazie al contributo attivo di migliaia di persone in tutto il mondo, WordPress è cresciuto fino a diventare uno dei più potenti e flessibili sistemi di gestione dei contenuti disponibili oggi. E come organizzatore di WordCamp, non ultimo il WordCamp Europe ad Atene, ho avuto l’opportunità di vedere in prima persona l’impatto positivo che WordPress ha sulla vita delle persone, dalle piccole imprese ai blogger individuali fino alle grandi aziende. È il cosiddetto ‘give back’ che nel mondo WordPress significa contribuire attivamente alla comunità attraverso supporto, condivisione di conoscenze e sviluppo del software, un pilastro fondamentale poiché incoraggia la condivisione delle competenze e la reciproca crescita tra gli utenti.

Il WordPress Meetup di Terni

Mentre i WordCamp si organizzano una volta l’anno, tutti i mesi in molte città si tengono degli incontri mensili organizzati attraverso la piattaforma Meetup: per questo motivo organizzo anche un Meetup mensile su WordPress a Terni, aperto a tutti gli interessati. Questo incontro è un’occasione per condividere conoscenze, esperienze ed entusiasmo su WordPress e rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno costante della comunità. Il prossimo evento si terrà mercoledì 28 giugno presso la nostra attuale sede a ‘La Siviera – Laboratorio Comunicazione’ (via Papa Giovanni XXIII, 20) e si parlerà di ‘WordPress Multisite, un network con una sola installazione!’ con il relatore Vincenzo Arena da Roma. E daremo anche il benvenuto al nostro nuovo sponsor del Meetup, il plugin per traduzioni ‘Weglot’! Tutte le info su eventi passati e futuri qui: https://www.wpterni.it/

Chi sono

Per quel che riguarda invece il mio lavoro, sono da due decenni una professionista del visual design con esperienza come freelance e co-fondatrice di uno studio di comunicazione digitale con sede a Madrid (Ultrabold Studio). Creo soluzioni visive efficaci e funzionali che catturino l’attenzione e trasmettano il messaggio desiderato. Nel corso della mia carriera, ho collaborato con una vasta gamma di clienti internazionali, sviluppando progetti creativi che spaziano dalla creazione di brand e immagini aziendali alla progettazione di siti web e materiali online ed offline, digitali e destinati alla stampa. Il mio approccio si basa sulla comprensione delle esigenze dei clienti e sulla traduzione di queste in risultati visivamente coinvolgenti ed esteticamente piacevoli ed efficienti. Sono sempre alla ricerca di nuove sfide per ampliare le mie competenze e offrire ai miei clienti soluzioni innovative nel campo del visual design.