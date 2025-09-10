di Giovanni Cardarello

«Per dare un po’ di ossigeno alle aziende è essenziale posticipare la scadenza di settembre». Per inquadrare tutto quello che sta accadendo intorno alla sanità pubblica, alle aziende del comparto e alle forniture dei dispositivi medici occorre, necessariamente partire da qui.

Il 9 settembre 2025, infatti, era il giorno ultimo per pagare il cosiddetto payback sanitario del triennio 2015-2018. Il payback sanitario, per i meno avvezzi alla materia, è un meccanismo introdotto dal governo guidato da Matteo Renzi che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di ripianare lo sforamento del tetto di spesa sanitaria quando le regioni superano tale limite. Si configura, pertanto, come un onere connesso al rischio di impresa per le aziende che operano nel settore.

Un caso di scuola è rappresentato proprio dalla Regione Umbria dove, nel periodo indicato, il tetto della spesa sanitaria è stato sforato facendo scattare il meccanismo. Un meccanismo che, come spiega ‘Il Messaggero-Umbria‘, «è finito nelle polemiche sui conti della sanità e sulla manovra della giunta Proietti». Meccanismo che è stato al centro di un incontro promosso dall’Asfo Umbria, l’associazione fornitori ospedalieri aderente alla Confcommercio. Incontro dove le aziende del settore hanno espresso, in modo unanime, grande preoccupazione e richieste specifiche.

«Le soluzioni prospettate non più di qualche mese fa in sede di trattativa presso il Mef – spiega a ‘Il Messaggero‘ Paolo Palombi, presidente di Asfo Umbria – sono state completamente disattese, mostrando totale disinteresse per le esigenze delle Pmi del settore che rappresentano il 95% del totale». Asfo, per bocca di Palombi, spiega che l’esborso previsto «è insostenibile per moltissime piccole aziende, mettendo a rischio la loro sopravvivenza». Ma il tema non è solo la sopravvivenza o meno di imprese private e la conservazione dei relativi posti di lavoro, sullo sfondo c’è anche l’erogazione delle forniture stesse e il regolare funzionamento della sanità umbra.

E parliamo di forniture che vanno dagli strumenti semplici come possono essere quelli monouso, i termometri, le siringhe, le bende e le garze fino a macchinari più sofisticati come gli ecografi, i defibrillatori, i ventilatori polmonari e le apparecchiature per la risonanza magnetica. Tutto questo perché, come sottolinea Palombi, «anche volendo, tante piccole e piccolissime imprese non hanno la liquidità necessaria per pagare. E la norma che consente l’accesso ai finanziamenti garantiti è entrata in vigore solo il 10 agosto». Con tempi tecnici, quindi, non compatibili con la realtà.

Ma che rischi corrono i cittadini da questa situazione? Una situazione che nasce con buonissime intenzioni, ridurre gli sprechi sanitari, ma che come spesso accade in questi casi rischia di aumentarli. «Se tante aziende saranno costrette a chiudere – è l’allarme del presidente di Asfo-Confcommercio Umbria – chi fornirà i dispositivi medici nei tempi giusti? E soprattutto a che prezzo e con quale aggravio della spesa sanitaria?». Determinando, inoltre, il paradosso di un mercato in regime di oligopolio e gestito solo da grandi multinazionali. La risposta a questo quesito è, ovviamente, in capo alla politica a partire dall’assunto da cui è iniziato il ragionamento: almeno prendere tempo rispetto alla scadenza più immediata, quella di settembre 2025.