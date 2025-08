di Giovanni Cardarello

‘D’agosto, treno mio non ti conosco’: si può descrivere così, parafrasando lo storico adagio popolare, quello che aspetta i pendolari umbri nel periodo a cavallo tra il 6 agosto e il 6 settembre. Un periodo nel quale tra lavori previsti, lavori straordinari, soppressioni e sostituzioni, viaggiare da e per Roma – ma anche per Ancona, Milano e tra Terni e Foligno – sarà un disastro. O meglio sarà un disastro più del solito, visto e considerato che i viaggi di chi per studio e lavoro è costretto a sobbarcarsi chilometri su chilometri, ore di treno e lunghe camminate dal binario Est di Roma Termini alla metropolitana, è sempre e comunque disastroso.

Attingendo da ciò che scrive ‘Il Messaggero Umbria‘, vediamo cosa attende i pendolari umbri ad agosto. Partiamo dai presupposti: in programma c’è l’installazione del nuovo sistema Erms, il nuovo metodo di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario. Poi c’è il cantiere per il raddoppio della Ancona-Orte tra Fabriano e Castelplanio. A questi fattori si aggiungono la cancellazione di due Frecciargento, i disagi per l’Intercity da Milano a Terni e, infine, lo stop dei treni FCU da Città di Castello a Ponte San Giovanni e da Ponte San Giovanni alla stazione di Perugia Sant’Anna.

Gli effetti pratici sono pesanti. Come riporta ‘Il Messaggero Umbria‘ dal 6 agosto al 6 settembre «non ci sarà il treno che passa da Foligno alle 9.18, a Spoleto alle 9.36, a Terni alle 10 e arriva a Roma Termini alle 11. E non ci sarà neanche il collegamento da Roma Termini alle 17.25 che raggiunge Terni alle 18.28, poi Spoleto alle 18.51 e Foligno alle 19.07». In secondo luogo, la circolazione sarà sospesa «tra Foligno e Terni e tra Fabriano e Castelplanio. I treni regionali subiranno una serie di rallentamenti e sono previsti bus sostitutivi per alcune tratte: Terni-Foligno, Terni-Rieti, Terontola-Foligno, Foligno-Ancona e Terni Orte».

E sempre in tema di bus, da segnalare – come si legge sulle varie pagine Facebook dedicate ai pendolari umbri – che non solo le informazioni sono limitate ma che, secondo quanto scrive Trenitalia in una nota di precisazione, «l’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale». Disagio su disagio. Da registrare, infine, che domenica 3 agosto, in concomitanza con la fine delle celebrazioni per il Giubileo dei giovani, «è stato previsto l’inserimento di un treno in più con partenza da Foligno alle 15.37 e arrivo a Termini alle 18.20. Poi ritorno da Roma (18.40) a Foligno. E anche un altro treno da Foligno a Perugia alle 23.25».

