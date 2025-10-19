di Giovanni Cardarello

La misura è colma. Si spiega in questi termini l’azione politica, e amministrativa, portata avanti dell’assessore ai trasporti della Regione Umbria, Francesco De Rebotti, in ordine a quanto accade su uno dei treni più importanti della tratta Roma-Foligno. Parliamo del convoglio RV 4514 delle ore 17. Il treno che parte dal contestatissimo binario 1 Est della stazione Termini e che rappresenta il principale convoglio utilizzato dai pendolari dell’Umbria per tornare a casa dal luogo di lavoro o di studio a Roma.

Il treno in oggetto, su richiesta della Regione Lazio e con l’assenso della Regione Umbria, con il nuovo orario fa fermata ad Orte. Lo scopo, assolutamente meritorio e condivisibile, è quello di permettere ai pendolari del nord del Lazio di avere un hub da cui potersi dirigere verso Viterbo e verso il sud del reatino. Ma la scelta di dotare il treno RV 4514 di una fermata in più, di fatto, lo rende troppo appetibile e la conseguenza diretta è che alla fermata di Roma Tiburtina i posti a sedere sono esauriti e da Roma a Terni, a Spoleto e Foligno si viaggia in piedi.

Una situazione che De Rebotti ha voluto verificare di persona dandone conto in un video comparso sul proprio profilo Facebook, in barba da ogni scaramanzia, nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. «Sono al binario 1 e 2 Est della stazione Termini – spiega De Rebotti nel video girato sulla banchina che accoglie i pendolari umbri -. Avevo degli impegni a Roma e sono venuto a verificare di persona le problematiche sul treno delle 17 dove è stata autorizzata la nuova fermata di Orte». «Stamattina – continua l’assessore regionale – ho avuto un incontro con Trenitalia per proporre la soluzione. Perché c’è un problema di sovraffollamento. E ho deciso di andare a verificare e testimoniare in prima persona».

«La proposta è sul tavolo – chiarisce l’assessore ai trasporti della Regione Umbria – ed quella di aggiungere delle carrozze». Netto l’ultimatum a Trenitalia. Occorre farlo «se non si vuole mettere l’Umbria nelle condizioni di dover tornare indietro da questa scelta». Una scelta che, secondo De Rebotti, «favorisce tutti i pendolari del sud dell’Umbria e non solo del nord del Lazio. Ma se non ci sono le condizioni affinché si aumenti il carrozzamento del treno, sarà difficile mantenerla». De Rebotti conclude il video sottolineando di aver voluto «vedere le condizioni generali dei pendolari. Perché credo che per conoscere fino in fondo questa realtà bisogna tornare a viaggiare sul treno come facevo quando ero studente universitario a Roma 35 anni fa. E di questi problemi non c’era pratica». La palla passa a Trenitalia.

IL VIDEO DELL’ASSESSORE DALLA STAZIONE DI ROMA-TERMINI