di Giovanni Cardarello

Il conto alla rovescia, in teoria, è partito. Da oggi al 5 settembre, infatti, mancano esattamente dieci giorni (compreso un fine settimana) e l’odissea estiva dei pendolari del cuore verde d’Italia sembrerebbe essere al termine. Usiamo il condizionale per due ragioni di motivi.

In primo luogo, perché i colpi di coda dei lavori per mettere in sicurezza sono sempre all’ordine del giorno. E sono lavori che riguardano le tratte Foligno-Terni e Castelplanio-Fabriano, sommati ai lavori di ristrutturazione sui binari 1 e 2 Est a Roma Termini e alla chiusura della linea Fcu tra Città di Castello e Ponte San Giovanni e quella da Ponte San Giovanni a Perugia Sant’Anna. In secondo luogo, perché comunque entro dicembre andrà sciolto il nodo gordiano del passaggio delle corse da e per Roma sulla linea lenta.

Ma dieci giorni con i ritmi e i disagi che si registrano in questi giorni, sono comunque davvero ancora tanti. Basta leggere quanto riporta ‘Il Messaggero Umbria‘ per averne contezza. Il quotidiano attinge all’ottimo sito www.pendolariumbria.it del Coordinamento dei comitati pendolari umbri, dove viene dato conto in tempo reale delle linee interessate e delle modifiche che si rendono di volta in volta necessarie. Tutte modifiche che hanno due denominatori comuni: i cambi di orario e le soppressioni.

Per citarne solo i principali, si legge sempre su ‘Il Messaggero‘, «il Roma Termini-Terni (treno numero 34516) che partirà da venerdì da Roma Tiburtina alle 7 e non più da Termini alle 6.52, con fermate a Orte e Narni-Amelia. In partenza all’alba dall’Umbria, invece, da venerdì il treno Terni-Roma Temini delle 5.30 che arrivava nella capitale alle 6.40, arriverà a Roma Tiburtina alle 6.28 con fermate a Narni e Orte».

E non finisce qui. Fino a «giovedì 28 agosto il 34601 che parte da Terni alle 7.30 arriva a Roma Tiburtina, poi da venerdì 29 agosto al 5 settembre torna a fermare alla stazione Termini». Cambia tutto anche per il «treno 83244 Roma Termini-Terni delle 8, fino al 5 settembre parte cinque minuti dopo ma dalla stazione di Roma Tiburtina con arrivo a Terni alle 9.44». Disagi, importanti, anche per il ritorno serale. Fino «al 5 settembre il treno numero 34624 parte da Roma Tiburtina alle 19.12 e non più a Roma Termini alle 19 e arriva alla stazione di Terni alle 20.17 e ferma anche a Nera Montoro oltre che Orte e Narni».

Ma il ‘top’ del disagio, dal 29 agosto, è «il treno 4538 che fino al giorno prima parte dalla stazione Termini alle 22.48 e arriva a Terni alle 23.50: partirà come 83138 dalla stazione di Roma Tiburtina alle 22.47 e arriverà a Terni sempre alle 23.50». «Nun lu pozza provà gnisciuno!!!!!!!!!» scrive in vernacolo ternano un pendolare anonimo commentando su un gruppo Facebook dei pendolari umbri l’ennesimo cambio di orario. Come dargli torto.