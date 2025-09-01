«Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato l’impegno di chiedere ad Art (Autorità di regolazione dei trasporti, ndR), nel corso di un incontro in programma nei prossimi giorni, una deroga che consenta la prosecuzione della circolazione dei treni regionali umbri sulla direttissima Roma–Firenze fino all’entrata in servizio dei nuovi convogli capaci di viaggiare a 200 km/h».

Ad annunciarlo sono il segretario regioanale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, e i consiglieri regionali Enrico Melasecche e Donatella Tesei, dopo la visita dello stesso ministro, lunedì, a Todi (Perugia). «È un risultato decisivo – commentano i tre esponenti del Carroccio – per evitare l’interruzione di un servizio essenziale per pendolari, studenti e lavoratori, che è stato raggiunto grazie alle nostre costanti interlocuzioni con il Governo e con i vertici nazionali del settore ferroviari. I 12 nuovi treni che viaggeranno fino a 200 km/h, e che entreranno progressivamente in funzione a partire dal prossimo anno, sono stati acquistati nel corso della precedente legislatura regionale, con un investimento storico che garantirà all’Umbria collegamenti moderni, veloci e competitivi. In attesa che questi convogli siano consegnati, era indispensabile ottenere una deroga, altrimenti dal 2026 i nostri regionali sarebbero stati esclusi dalla direttissima a causa delle nuove regole stabilite da Art, causando gravi disagi all’utenza. Ringraziamo il ministro Salvini – concludono Marchetti, Melasecche e Tesei – che oggi ha dato una risposta concreta alle richieste che, come Lega Umbria, portiamo avanti da mesi. Siamo soddisfatti che il nostro impegno costante abbia consentito di tutelare i diritti dei cittadini umbri».

