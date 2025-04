Aggiornamento lunedì 21 aprile alle ore 14 – La Lega Pro ha disposto che le gare del campionato di Serie C, girone B, quindi anche quelle che vedranno scendere in campo il Perugia, la Ternana e il Gubbio, verranno recuperate mercoledì 23 aprile alle ore 18.

La Figc (Federazione italiana gioco calcio), d’intesa con tutte le componenti federali, ha deciso di sospendere tutti i campionati di calcio, dalla serie A alla serie D, dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Non si giocheranno, quindi, le partite che lunedì alle 15 avrebbero visto scendere in campo le squadre umbre in serie C: sospeso l’incontro tra Campobasso e Perugia, in programma nell’impianto di Selvapiana, quello al Liberati tra Ternana e Pianese e quello tra Gubbio e Milan Futuro in cartellone al Barbetti.

Con una nota comparsa sul sito ufficiale della Lega Pro, il presidente Matteo Marani e i vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri hanno espresso «il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco», definendolo «simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà».