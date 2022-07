Un figlio d’arte per la Narnese in vista della stagione calcistica 2022-2023. La società rossoblù ha comunicato l’acquisizione di Francesco Brevi, 18enne – è un classe 2004 – figlio dell’ex Ternana Ezio Brevi. Il giovane difensore centrale arriva dalla Ducato Spoleto, dove ha militato nelle ultime due stagioni: è con il club spoletino che ha debuttato nel campionato di Eccellenza. Per lui anche una convocazione nella rappresentativa della Lega nazionale dilettanti.

