Con l’auto contro una casa, poi scappa

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in località Colombella, alle porte di Perugia.

Strage sfiorata

Un uomo ha perso il controllo della sua auto è sbattuto contro altre auto in sosta, andando poi a concludere la sua corsa contro una abitazione, dopo aver divelto la recinzione. Quindi è scappato, a quanto pare (lo confermano alcuni testimoni) anche ferito. Per fortuna non c’era nessuno né in strada né all’esterno delle abitazioni, in quel momento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Al momento le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

Ulteriori dettagli nelle prossime ore