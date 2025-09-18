di Maria Luce Schillaci

Il Persichetto entra nella bottiglia ed è pronto a conquistare l’Italia. Il famoso cocktail tutto ternano, che ha fatto la storia di RoLando Cafè, il noto locale di via Lanzi nel centro della movida cittadina, si rinnova con un’idea nata da chi con il Persichetto ci ‘lavora’ ogni giorno. Fra loro, Rolando Oddi – il ‘padre’ del cocktail -, l’azienda Basico Lab di Jacopo Borghetti e Luca Biondini, Riccardo Antonelli e la società Mario Bros con i fratelli Simone e Francesco Manetti e Marco Masci, ovvero il RoLando Cafè.

«L’idea – spiegano – è nata in occasione del 45° ‘compleanno’ del Persichetto. Si pensava ad un prodotto ufficiale, come ad esempio quello realizzato a livello nazionale da Aperol e Campari, per poter uniformare la ricetta originale. Così abbiamo pensato alla bottiglia con la ‘base’ del Persichetto, che ciascuno potrà declinare a proprio piacimento aggiungendo prosecco o il brachetto, a seconda dei gusti».

Il lancio del progetto è atteso per giovedì 18 settembre, dalle ore 19, ovviamente da RoLando Cafè: eventi, degustazioni, dj-set. Ci saranno tutti i protagonisti di questa nuova avventura, a partire da Rolando Oddi. «Per noi – spiegano gli imprenditori che hanno dato vita al progetto – è un vanto far girare fuori regione il nome di Terni, di Rolando e del Persichetto. Se dopo 45 anni si parla ancora di Persichetto, vuol dire che è stato realizzato qualcosa di importante, geniale. Di fatto è un prodotto versatile per tutte le varianti: dal ‘basico’ della bottiglia si può aggiungere quello che si vuole, come chiedono al bancone, e la qualità è garantita. A questo si aggiunge il nostro amore per il territorio».

La storia di RoLando e del Persichetto

Per raccontare la storia del Persichetto è necessario partire da dove tutto è cominciato: il RoLando Cafè, storico locale di Terni nato da un’idea di Rolando Oddi che decise di dargli, da subito, un’impronta assolutamente personale e diversa da tutti gli altri locali presenti in città. Dal 2008 il testimone è passato ai fratelli Simone e Francesco Manetti e Marco Masci che hanno deciso di portare avanti la tradizione, aggiungendo però il loro particolare tocco personale. Oggi RoLando Cafè è un punto di riferimento indiscusso della movida ternana, perfetto sia per vedere le partite di calcio, di tennis o le gare di moto, ma anche per gustare ottimi drink.

Per dare vita al Persichetto, Rolando Oddi decise di miscelare lo Shakerman – un liquore alla pesca – con vodka liscia e prosecco. Il successo fu immediato e ben presto tanti altri locali in città iniziarono ad aggiungere nella loro drink-list il Persichetto, nel tentativo di imitare perfettamente l’originale. La ricetta negli anni si è evoluta, ha visto la vodka alla pesca subentrare allo Shakerman e sono aumentate anche le varianti, come quelle al moscato o al brachetto (il ‘Persichetto brachettato’).

