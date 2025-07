Indagini in corso da parte della polizia di Stato di Perugia dopo quanto accaduto sabato mattina. Un 21enne tunisino è stato aggredito con un coltello in piazza IV Novembre.

Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da un nordafricano che, senza apparente motivo, lo ha colpito con un coltello dopo avergli spruzzato al volto dello spray al peperoncino. «Il soggetto, in seguito, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce», spiega la questura.

Il 21enne è stato accompagnato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ per le cure del caso. Prosegue il lavoro della polizia di Stato per individuare il responsabile, anche attraverso la visione delle telecamere per la videosorveglianza.