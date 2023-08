Perugia, accoltella la compagna: 39enne in manette

Si è chiuso ben presto il cerchio a Perugia in merito all’accoltellamento di giovedì sera a danno di una 31enne italiana. Polizia di Stato e Arma, in un’operazione congiunta, hanno individuato e arrestato il responsabile: in manette il compagno della donna, un 39enne algerino senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

L’arresto

L’uomo è stato bloccato nel pomeriggio di sabato. Da poco – spiega in una nota la questura – gli era stata «notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Ciononostante, incurante delle disposizioni del predetto provvedimento, giovedì sera, al culmine dell’ennesimo litigio con la donna, l’aveva violentemente percossa e poi attinta con una coltellata al fianco, nei pressi di palazzo Gallenga. L’uomo si era poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce». Il 39enne è stato rintracciato grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine in via Bartolo dai militari della stazione di Fortebraccio. Ora si trova nel carcere di Capanne.