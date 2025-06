Aggredisce con un coltello il coinquilino e finisce nei guai: arrestato a Perugia un 54enne italiano. Le manette sono scattate ai suoi polsi ad opera dei carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate. I militari erano stati avvertiti dalla vittima, un 64enne italiano, anch’egli pregiudicato. Al 112 aveva riferito di essere stato aggredito e accoltellato alla gamba sinistra dal proprio coinquilino, al culmine di un violento litigio per futili motivi.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno trovato l’appartamento in evidente stato di degrado e disordine. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina lungo circa 20 centimetri, ancora insanguinato, presumibilmente utilizzato per consumare l’aggressione. Il 64enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.