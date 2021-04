Perugia, aggredisce il figlio con un coltello: denunciato 47enne

Lo ha aggredito con un coltello per questioni economiche ed è stato denunciato dopo l’intervento del personale delle Volanti della questura di Perugia. Protagonista della violenta azione un padre peruviano di 47 anni: si è scagliato contro il figlio 25enne con quest’ultimo costretto a barricarsi all’interno della propria stanza. Il fatto è accaduto in zona via Angeloni.

L’sos

Il 25enne ha richiesto l’intervento dopo aver raccontato dell’aggressione con un coltello. Giunti sul posto e raggiunto l’appartamento, gli agenti hanno notato un uomo ed una ragazza, il 47enne peruviano ed una ecuadoriana di 27, seduti su di un letto, entrambi ubriachi. Il giovane invece era scosso e con una ferita superficiale ad un braccio: alla polizia di Stato ha detto di essere stato aggredito prima verbalmente e poi con l’arma. Trovati inoltre tre grammi di hashish, dichiarati dal ragazzo per uso personale. Il padre è stato denunciato per minacce gravi e lesioni aggravate.