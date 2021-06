Più volte ha litigato con le vicine di casa per la presenza in giardino di alcuni cani – aveva chiesto di posizionare un recinto – di loro proprietà. Fino ad arrivare a giovedì, quando è scattata la chiamata alla polizia di Stato di Perugia: gli agenti sono intervenuti non lontano dal centro perché era stata insultata e una delle due le aveva aizzato conto un grosso cane lupo cecoslovacco per intimorirla. Nei confronti di entrambe c’è la denuncia per minacce gravi.

