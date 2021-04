Perugia, al ponte di legno serve un ristrutturazione

Rifacimento dei giunti e verifica delle coppie di serraggio delle unioni bullonate; poi ispezione approfondita alle parti di legno non visibili, per capire se ci possano essere pericoli per la pubblica incolumità. Nonostante dall’esterno sembri in buone condizioni, il ponte di legno sul Tevere, a Ponte San Giovanni, secondo il comune di Perugia dovrà essere oggetto di un intervento di rimessa in sesto.

L’input della prefettura

Già due anni e mezzo fa era stata la Prefettura di Perugia a chiedere all’amministrazione comunale, a tutela della pubblica incolumità, di effettuare il monitoraggio e il controllo statico del manufatto. E a seguito di un esame visivo della struttura pur non essendosi evidenziate particolari forme di lesioni o problemi gravi tali da promuovere interventi immediati sulla struttura, l’unità infrastrutture del Comune ritenne comunque necessario programmare un intervento di manutenzione straordinaria. Costo: 610 mila euro.

Progettazione esterna

La progettazione dell’intervento è stata affidata a una ditta esterna in considerazione della complessità e della multidisciplinarietà dell’intervento in oggetto, anche in relazione agli

aspetti tecnici di natura strutturale e tecnologica ed in considerazione del fatto che il personale tecnico interno idoneo a ricoprire tale incarico non era al momento disponibile in quanto impegnato nelle numerose incombenze e attività tecniche. Il servizio di progettazione è stato affidato al società ‘AGT Ingegneria Srl’. Al termine di tutte le attività previste all’affidamento del servizio di progettazione in parola, AGT Ingegneria ha puntualmente consegnato tutti gli elaborati del progetto esecutivo.