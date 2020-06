Si azzuffa con ragazza e aggredisce agenti polizia: arrestata

Nuova notte movimentata nel centro di Perugia, in particolar modo di fronte alla cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre. Questa volta la protagonista è una 21enne italiana con numerosi precedenti per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale, furto e rapina, arrestata dalla polizia di Stato dopo una zuffa con un’altra ragazza e, soprattutto, l’aggressione nei confronti degli agenti che hanno tentato di riportarla alla calma.

Raptus



La giovane era ubriaca e poco dopo la mezzanotte – nella notte tra lunedì e martedì – è stata vista azzuffarsi con un’altra ragazza più grande: immediato l’intervento della polizia per calmare la situazione. Missione riuscita per una delle contendenti, non per la 21enne: ha iniziato ad inveire contro gli agenti urlando che mai si sarebbe fatta identificare da loro. Non paga, ha colpito il poliziotto che le era più vicino: quest’ultimo è poi ricorso alle cure mediche in ospedale.

L’arresto

Per fermarla è stato necessario l’aiuto di altri agenti, tutti ‘vittime’ di calci, pugni e anche qualche sputo. La giovane è stata bloccata a fatica e arrestata in flagranza per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionata per ubriachezza molesta e denunciata per il mancato uso della mascherina di protezione. Il pm ha disposto il processo per direttissima mercoledì mattina.