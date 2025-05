Nuovo caso di meningite a Perugia, dopo quello che nei giorni scorsi ha visto colpita una 18enne le cui condizioni sono via via migliorate. Il paziente – riferisce la Usl Umbria 1 – è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e – chiarisce l’azienda sanitaria – «le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione». Il caso è stato notificato nella tarda serata di sabato – alle ore 23.40 – dall’ospedale di Perugia alla Usl1 (Servizio di igiene e sanità pubblica).

«È scattata immediatamente l’indagine epidemiologica da parte del servizio dell’azienda sanitaria – riferisce la nota Usl – che ha portato all’individuazione dei contatti stretti dichiarati: tre conviventi e due conoscenti. Tutte le persone sono state contattate e hanno assunto la profilassi antibiotica». La meningite da meningococco – chiarisce sempre la Usl1 – è «una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona, è un germe molto labile al di fuori dell’organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale».

