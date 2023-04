Perugia-Ancona: attivati due autovelox a Valfabbrica

Riusciamo a sentirle da qua le imprecazioni di chi sta leggendo questa notizia. Due nuovi autovelox fissi sono stati installati lungo la SS318 Var, il tratto a quattro corsie che collega Perugia con Gubbio e prosegue per Gualdo Tadino e Gubbio. Il Comune di Valfabbrica ne aveva annunciato l’installazione nei giorni scorsi e da mercoledì sono completamente attivi. Se l’anno scorso l’autovelox mobile con la pattuglia della polizia Locale sul cavalcavia aveva creato polemiche, non è da meno la collocazione di quelli fissi al chilometro 5+700 in direzione Ancona e 7+500 in direzione Perugia. Da una parte il Comune di Valfabbrica che ricorda il limite di velocità di 110 chilometri orari e considera i due dispositivi un metodo per aumentare la sicurezza stradale, dall’altra i social che invece li vedono solo come un metodo per fare cassa.

