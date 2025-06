di Giovanni Cardarello

Dopo giorni di attesa e dubbi sulle reali ambizioni del club, il Grifo, in un colpo solo, mette a tacere tutte le questioni sul tavolo. E lo fa piazzando un’operazione di mercato espressamente richiesta dal tecnico Cangelosi. Si tratta di Giorgio Tumbarello, centrocampista centrale classe 1996, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Giorgio Tumbarello è nato a Marsala 29 anni fa ed è un giocatore di grande esperienza con oltre 200 presenze in Lega Pro con le maglie di Cavese, Vibonese e Lucchese. Con i toscani ha disputato le ultime tre stagioni e mezza realizzando 3 reti. Nella stagione appena terminata ha messo insieme 24 presenze per 2.222 minuti complessivi. Nella parte finale della stagione è stato fermo due mesi per un problema al legamento collaterale, infortunio dal quale ha completamente recuperato. Sarà a disposizione di Cangelosi già dal ritiro precampionato.