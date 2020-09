Perugia, auto si ribalta nella galleria Prepo

Incidente stradale autonomo nella serata di mercoledì a Perugia, lungo il raccordo, all’interno della galleria Prepo in direzione Ponte San Giovanni. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, sbandando e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la persona ferita – una donna, non grave – e l’hanno condotta in ospedale. Con loro anche i vigili del fuoco di Perugia per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Condividi questo articolo su