Castori: «Dispiace ora arrivi la sosta». Santopadre: «Continuiamo a ‘castorizzarci’»

di Gabriele Ripandelli

«Quasi mi dispiace che ora arrivi la sosta». C’è una profonda verità nelle parole di Fabrizio Castori ai microfoni di UmbriaTV: ora il Perugia sta vivendo un buonissimo momento di forma. Il tecnico marchigiano nel programma la B in piazzetta fa capire che ora serve mantenere la condizione: «Nel girone di ritorno voglio incrementare i volumi di lavoro. C’è voluto un po’ ma la squadra è entrata nell’ottica. Siamo rientrati in linea di galleggiamento per la salvezza e chiudiamo il girone d’andata nei migliori dei modi. Ora dobbiamo incrementare questi ritmi». Sul lavoro fatto dal suo ritorno a Perugia: «Chi mi prende sa che ci metto tempo. Ho tirato dritto, convinto giocatori e ambiente e non ho prestato il fianco a scetticismo e polemiche».

La partita

Castori è soddisfatto del successo di Benevento: «Il bicchiere è mezzo pieno anche in attacco. Abbiamo insistito e perseverato». Il centrocampista Gregorio Luperini, l’autore del gol del 2-0 commenta così: «Stiamo ripagando la fiducia del mister. Ripartiamo a casa tee punti che valgono tantissimo. Vittorie come queste arrivano grazie al gruppo. Raccogliamo finalmente quanto abbiamo raccolto nei mesi. Ci siamo anche noi, ce la metteremo tutta e usciremo da questa situazione».

Niente facili entusiasmi

Massimiliano Santopadre invita a rimanere con i piedi ben saldi per terra: «Non dobbiamo essere troppo tranquilli, ancora non abbiamo fatto nulla. Continuiamo a castorizzarci compatti e uniti con il mister. Godiamoci le feste ma sarà dura fino all’ultima giornata». Il presidente biancorosso fa poi mea culpa: «All’inizio mi sono fatto prendere dall’ansia e ho sbagliato esonerando il mister. È rientrato arrabbiato e cazzuto, noi dobbiamo credere in lui. Sicuramente non è colpa sua se buttiamo la palla in tribuna quando ci dice di metterla negli spazi. Siamo stati presuntuosi dopo un ottimo campionato lo scorso anno e abbiamo sbagliato pensando che tutto fosse facile. In B non te lo puoi permettere».

Mercato

Se Castori non paa del mercato («A migliorare la squadra è il lavoro e non il mercato»), sua tematica risponde Santopadre: «Non dobbiamo sicuramente rifondare la squadra ma ritoccarla. Il mercato dipenderà dalle uscite perché la lista over è piena. Se c’è possibilità per migliorare, la coglieremo. Ci siederemo con l’allenatore e il direttore e capiremo il da farsi». Chiusura sul progetto stadio: «Il Curi si farà. Auguri, buon anno a tutti».