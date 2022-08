Perugia-Bettolle: autoarticolato contro auto. Grave un 28enne

Articolo in aggiornamento

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Perugia, poco prima dello svincolo di Corciano (chilometro 44+800). L’impatto è stato fra un autoarticolato che ha tamponato due autovetture, ferme per motivi al momento non noti. Il bilancio è di due persone rimaste ferite: un 28enne – estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco – trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia ed un’altra persona soccorsa in ‘codice giallo’. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori Anas. Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso con uscita obbligatoria a Mantignana.