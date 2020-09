Perugia-Bettolle, sbalzata dall’auto: gravissima una 32enne

Incidente stradale nella mattinata di martedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, non distante dallo svincolo per Magione in direzione Firenze. Un’auto si è ribaltata, per cause in fase di accertamento, e nell’impatto una donna – di 32 anni – è stata sbalzata fuori dal veicolo. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia. Ferito anche un ragazzo che era rimasto incastratato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia ed i carabinieri per i rilievi.

Aggiornamento

Da quanto si apprende, la 32enne – di nazionalità straniera – è in condizioni molto gravi. I medici del pronto soccorso – con il dottor Gianfranco Ranciati – hanno effettuato accertamenti strumentali che hanno confermato la gravità della situazione.