Perugia-Bettolle: tremendo impatto nella notte. Muore 29enne

Ancora una tragedia sulle strade dell’Umbria: è accaduta nella notte fra giovedì e venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo di Torricella (Magione) in direzione Perugia. Riccardo Spada, un ragazzo di 29 anni di Castiglione del Lago e residente a Tuoro sul Trasimeno, ha perso la vita dopo essere finito con la propria Fiat Panda – un impatto tremendo – contro la cuspide all’altezza del cambio di corsie. Il sinistro è accaduto poco dopo le ore 2 e gli operatori del 118 si sono portati sul posto insieme ai vigili del fuoco di Perugia e alle forze dell’ordine. Sono serviti lunghi minuti al personale del 115 per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell’auto: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del 29enne che viveva con la compagna ed era padre di un bimbo di 4 anni.

