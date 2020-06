Perugia, botte in centro: arrestati tre stranieri

Arresti a raffica da parte della polizia di Stato di Perugia nell’ambito dei controlli eseguti negli ultimi giorni su disposizione del questore Antonio Sbordone.

Il garage della droga a Ponte San Giovanni

Venerdì mattina sono scattati due arresti, per detenzione di droga a fini di spaccio, relativi ad un 32enne del Marocco e un 23enne del pakistan che occupavano abusivamente un garage a Ponte San Giovanni, utilizzandolo come alloggio. Gli agenti della Volante li hanno trovati in possesso di circa 4 grammi di cocaina, 700 di sostanza da taglio e 525 euro in contanti. Per i due è scatta anche la denuncia per invasione abusiva di edificio, oltre al divieto di dimora a Perugia dopo l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale.

Botte in centro

Nella notte fra venerdì e sabato, invece, gli arresti sono stati tre per una rissa fra stranieri scoppiata in centro. In manette ci sono finiti due gambiani di 29 e 26 anni ed un 22enne ivoriano. Tutti e tre sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle misure anti Covid ed uno, dopo l’udienza di convalida, subito espulso dall’Italia.