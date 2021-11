Perugia, ‘bullo’ al bar con la pistola finta: denunciato a San Sisto

La segnalazione era relativa ad un uomo che, in possesso di una pistola, si aggirava nella zona di San Sisto. Per questo gli agenti della Volante di Perugia si sono portati sul posto, informati del fatto che poco prima, durante una lite verbale, il soggetto aveva minacciato un altro uomo e gli avventori di un bar – teatro della lite – ostentando il possesso dell’arma inserita nei pantaloni, per poi allontanarsi fra le vie del quartiere.

Trovato e denunciato

Nel dubbio se la pistola fosse vera o meno, i poliziotti hanno messo in atto le ricerche con la massima prudenza e alla fine hanno intercettato il tipo armato, nei pressi di un parcheggio lungo viale San Sisto. Braccato, ha eseguito alla lettera le disposizioni impartite dagli agenti: era un 34enne originario dell’Ucraina, con precedenti di polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso di sicurezza e replica perfetta di un’arma vera. Alla fine è stato denunciato per minacce gravi e procurato allarme.