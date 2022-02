Perugia, calci e pugni contro polizia ed Esercito: denunciata

Gli agenti della polizia di Stato l’hanno trovata in stato di escandescenza, mentre minacciava e inveiva contro i militari dell’Esercito italiano impegnati nell’attività Strade Sicure, nei pressi di un centro commerciale in via Settevalli a Perugia. Ma la donna ha iniziato a colpire con calci e pugni anche i poliziotti e così, dopo essere stata calmata, è stata denunciata: si tratta di una brasiliana di 38 anni con precedenti.

Il fatto

I militari hanno riferito ai poliziotti che nel corso degli ordinari servizi di perlustrazione del territorio hanno notato la donna, nelle adiacenze del supermercato, nascosta in un anfratto, in prossimità di un ascensore. In un primo momento si è rivelata tranquilla e collaborativa. Poi, improvvisamente, ha assunto un atteggiamento di ostilità nei riguardi dei due militari. Alla loro richiesta di esibire un documento, ha infatti iniziato a minacciarli e a insultarli, fino a strattonarli. Nonostante i tentativi del personale dell’Esercito di farla desistere, la 38enne ha continuato ad aggredirli, al punto da indurre i miliari a richiedere l’intervento della squadra volante. Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione della donna. Durante il controllo, la donna ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, anche nei confronti dei poliziotti tentando di colpirli con calci e pugni. Riportata alla calma, la 38enne è stata accompagnata in questura ed è stata denunciata per i reati di resistenza, oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Oltre alle sanzioni per manifesta ubriachezza in un luogo pubblico e per inosservanza delle normative anti Covid-19, alla 38enne è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Perugia.