Perugia, camion vola giù dalla E45: autista salvo per miracolo

Dramma sfiorato nella notte tra lunedì e martedì lungo la E45 tra Ponte Pattoli e Bosco, nel perugino, in direzione sud: l’autista di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e volando giù dalla carreggiata per almeno tre metri. L’uomo è rimasto fortunatamente illeso, ma sono ingenti i danni allo stesso mezzo pesante e alla strada.

Il bilancio

L’autoarticolato è andato infatti praticamente distrutto, danneggiata anche la balaustra della carreggiata per una cinquantina di metri. Le cause dell’incidente – che non ha coinvolto altri veicoli – sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Tra le ipotesi, quella che l’incidente sia stato provocato da un colpo di sonno dell’autista.