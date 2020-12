Perugia, Caserta e le ‘cazzate’ su Moscati

Condividi questo articolo su

















Lui non si sente mediano, il tecnico gli preferisce altri come mezzala. Punto. Questa, in estrema sintesi, secondo le spiegazioni di Fabio Caserta in conferenza stampa, la ragione per cui Marco Moscati non vede più il campo da qualche partita. Non altro. Soprattutto non quello che si vocifera da qualche settimana (e che Marco Taccucci di Umbria Tv ha riportato al tecnico in una domanda) e cioè che sarebbero decisioni extra campo. «Tutte cazzate», ha replicato il tecnico. Vi riproponiamo il passaggio.