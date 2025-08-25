di Giovanni Cardarello

«Settembre andiamo è tempo di migrare» recitano i versi immortali di Gabriele D’Annunzio, versi perfetti per il nostro racconto perché, proprio a settembre, i consumatori di Perugia potranno ‘migrare’ verso nuove opportunità di consumo grazie un’ondata di nuove aperture commerciali.

Aperture che vanno dal centro storico a Pian di Massiano passando per il Quasar Village di Corciano. Vediamole nel dettaglio. Partiamo, secondo quanto riporta l’edizione del Corriere dell’Umbria oggi in edicola, da un atteso e gradito ritorno. Parliamo della riapertura della Panetteria Pasticceria Porta Trasimena di Via dei Priori. Attività chiusa dal 2020 a causa dei danni economici determinati della pandemia da coronavirus covid-19 e ora pronta a sfornare di nuovo le pizzette tanto adorate dagli studenti perugini. Per non parlare dei dolci amati in modo trasversale. A darne notizia è la pagina Facebook Pulchra Perusia dove il post che annuncia la riapertura in poche ore ha raccolto oltre mille like.

Passiamo poi ad un punto vendita che, già da oggi, promette di diventare un ‘must’ delle sere e delle notti perugine, per non tacere dei pre e post match del Grifo. A Pian di Massiano, nel parcheggio tra lo stadio Renato Curi e la Questura, arriva il secondo locale dell’Antica Porchetteria Granieri. Attività commerciale che, dopo Piazza Matteotti, raddoppia proprio in zona impianti sportivi. C’è da scommettere che servirà un distributore di numeretti per smaltire la coda di clienti.

Altre novità, sempre a Pian di Massiano, riguardo il cambio di proprietà del ristorante La Serra di Via dell’Ingegneria. Al suo posto arriva Su Alto della famiglia Gallina già titolare della tavola calda di Via Angeloni e di Maghera di Via Pietro Soriano a Sant’ Andrea delle Fratte. Completa il poker delle nuove aperture l’arrivo al Quasar Village di Corciano di KFC acronimo di Kentucky Fried Chicken. Si tratta di una delle più grandi e famose catene di ristoranti fast food a livello globale, specializzata in pollo fritto. La sua sede centrale si trova a Louisville, nel Kentucky, negli Stati Uniti, e l’azienda fa parte del gruppo Yum! Brands, che possiede anche altri marchi noti come Pizza Hut e Taco Bell.

KFC è arrivato in Italia nel 2014 e ha continuato a espandersi, contando oggi su 131 ristoranti sparsi in 16 regioni. Ma purtroppo, sempre secondo quanto racconta Il Corriere dell’Umbria, alle tante aperture fanno il paio anche alcune chiusure di locali storici. Il quotidiano cita in prima battuta il Caffè Morlacchi sul quale, da mesi, campeggia un malinconico e polveroso cartello di ‘chiuso per ferie’.

Stessa sorte per l’altrettanto storica rivendita di elettrodomestici Migliorati di Via Sant’Ercolano. Rivendita chiusa da tempo e messa all’asta dal Comune di Perugia, senza successo, già nel 2021 e nel 2022. La nuova base d’asta per l’affitto dei locali è di 7250 euro, proposte entro il 29 settembre. Tutto da scoprire, infine, il destino del ristorante L’Acciuga di Via Settevalli. Un ristorante che dopo l’addio dello chef stellato Marco Lagrimino e il tentativo, poco fortunato, svolto dai suoi due sous chef, Francesco Rossetti e Matteo Peppoloni e dalla maître Maria Raffaella Fiorentino, potrebbe cambiare impostazione lanciandosi sull’enologia di alto livello.