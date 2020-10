Perugia, che botta: 5-1 dal Mantova e a casa

Incredibile sconfitta del Perugia a Mantova, alla quarta di campionato. I virgiliani hanno inflitto una dura lezione ai ragazzi di Caserta: 5-1 il risultato finale, che dice addirittura poco rispetto a quanto accaduto in campo, con la partita finita di fatto alla mezz’ora del primo tempo quando, sul 2-0, Burrai si è fatto cacciare per doppia ammonizione. Poi tanto nervosismo fra i biancorossi e accademia fra i padroni di casa.

Palla al centro… e gol

Il Mantova si porta subito in vantaggio al primo minuto con Cheddira che mette alle spalle di un incolpevole Fulignati un cross di Bianchi. Passano cinque minuti e Zibert raddoppia con un calcio di punizione dal limite che finisce all’incrocio. Grifo tramortito.

Espulso Burrai

Come se non bastasse, arriva l’ingenuità di Burrai che, già ammonito, ha battibeccato con un avversario, spingendolo. L’arbitro ha ammonito entrambi espellendo il metronomo biancorosso.

Secondo tempo: giusto il rigore…

Il 3-0 di Zibert di fatto equivale al triplice fischio dell’arbitro; né il rigore realizzato da Moscati aiuta un granché, considerando che il primo vero tiro in porta per i grifoni arriva a 20 minuti dalla fine. Per la gloria gli ultimi due gol di Ganz e (bellissimo) di Zappa.

Tabellino

MANTOVA: Tozzo, Bianchi, Checchi, Zibert (24′ st Mazza), Guccione (24′ st Ganz), Gerbaudo (37′ st Zappa), Milillo, Panizzi, Vano (18′ st Rosso), Cheddira, Lucas (18′ st Militari).

Allenatore: Troise.

A disposizione: Tosi R., Silvestro, Zanandrea, Rosso, Tosi F., Esposito, Moreo, Di Molfetta.

PERUGIA: Fulignati, Sgarbi, Burrai, Melchiorri (15′ st Murano), Sounas (9′ st Moscati), Crialese, Bianchimano (25′ st Minesso), Falzerano (9′ st Elia), Negro, Cancellotti (9′ st Rosi), Kouan.

Allenatore: Caserta

A disposizione: Baiocco, Favalli, Angella, Monaco, Dragomir, Tozzuolo.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Emilio Micalizzi di Palermo – Giuseppe Licari di Marsala) IV° ufficiale: Mauro Gangi di Enna

RETI: 2′ pt Cheddira (M), 6′ pt e 12′ st Zibert (M), 29′ st Moscati, 32′ st Ganz (M), 40′ st Zappa (M)

NOTE: 31 pt espulso Burrai. Ammoniti Sgarbi, Bianchi, Checchi, Vano