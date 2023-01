Colombella: 75enne muore travolta da un’auto

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a Colombella (Perugia), dove una donna del posto di 75 anni di età, è stata travolta e uccisa da un’autovettura mentre stava attraversando la strada. Soccorsa dal conducente del veicolo e quindi dagli operatori del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia ma per lei, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Perugia. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura per le determinazioni del caso.

