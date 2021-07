Perugia, coltellate al bar in via della Viola: indagini a tappeto

Ennesimo fatto di sangue nel centro storico di Perugia, nella notte fra sabato e domenica intorno alle ore 2, in via della Viola. Un uomo di nazionalità romena è stato accoltellato in un bar da un soggetto che si è poi dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Perugia e gli operatori del 118, con quest’ultimi che hanno soccorso lo straniero e lo hanno trasportato in ospedale. Colpito ad un braccio, al costato e sotto un’ascella, ne avrà per almeno dieci giorni.

Ferito anche il barista

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato – che sta dando la caccia all’accoltellatore -, all’origine del fatto ci sarebbero motivi futili, banali. Durante i concitati momenti dell’aggressione, anche il titolare del bar è rimasto ferito nel tentativo di separare i due: è stato medicato e le sue condizioni non sono comunque gravi.