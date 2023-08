La ‘Corsa del gallo’ a Perugia e la protesta dell’attivista Laleh Rashtian, ci risiamo. Nel weekend è andata in scena una nuova iniziativa dopo quelle degli scorsi anni: è accaduto in occasione della sagra del crostone a Strozzacapponi: la 48enne si è presentata con catene, megafono e striscione (poi è stato rimosso in quanto ritenuto offensivo) per rilanciare il consueto messaggio portato avanti nel corso del tempo. A seguirla alcune persone e, in termini di forze dell’ordine, i carabinieri.

