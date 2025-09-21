Nella mattinata di domenica una detenuta italiana di circa 35 anni con disturbi psichiatrici, ristretta nel reparto femminile del carcere di Perugia-Capanne, si è tolta la vita. A darne notizia è Angelo Romagnoli della segreteria regionale Uilpa.

Il tragico gesto è stato messo in atto «verso le ore 10 – si legge nella nota – quando è rimasta sola in cella in quanto le compagne si erano recate al passeggio per l’ora d’aria. A nulla è valso il tempestivo e immediato intervento del personale di polizia Penitenziaria e dei sanitari». «Questo nuovo e grave evento critico – afferma l’esponente della Uilpa – rispecchia ancora una volta la grave situazione che stanno vivendo le donne e gli uomini in divisa della polizia Penitenziaria di Perugia, i quali devono fronteggiare continuamente questi eventi estremi messi in atto da soggetti psichiatrici, senza ricevere la giusta formazione professionale oltre alla gravissima e ormai cronica carenza di organico che riguarda l’istituto perugino. I poliziotti – conclude Angelo Romagnoli – sono obbligati a svolgere turni massacranti anche di 16 ore consecutive, senza la giusta remunerazione a causa dei pochi fondi assegnati al provveditorato regionale».

«Siamo profondamente addolorati e scossi da quanto accaduto – affermano la presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessore regionale al welfare Fabio Barcaioli, in una nota -. Ogni volta che una vita si spegne dietro le mura di un istituto penitenziario, sentiamo il peso di una sconfitta collettiva. Non possiamo nemmeno immaginare quanto grande fosse il dolore che ha portato questa giovane donna a togliersi la vita e siamo sconvolti di fronte a questa tragedia che lascia senza parole. La vicenda – proseguono – ricorda in maniera feroce quanto il tema delle carceri non possa più essere rinviato né trattato come un argomento secondario. Dietro le sbarre ci sono persone che vivono fragilità profonde, spesso aggravate dall’isolamento e dalla mancanza di strumenti di sostegno adeguati. La notizia del ministero della Giustizia che rende operativo il nuovo Provveditorato per Umbria e Marche con sede a Perugia è un passaggio che attendevamo da tempo e che può segnare una svolta nella gestione del sistema penitenziario, bisogna però nominare al più presto il provveditore per far sì che l’ufficio sia nelle condizioni di operare».

«Occuparsi delle carceri umbre – affermano ancora Proietti e Barcaioli – è una questione morale oltre che giuridica, che riguarda la dignità delle persone. È urgente affrontare il sovraffollamento, rafforzare il personale, garantire percorsi formativi e porre un’attenzione reale alla salute mentale. Non può essere solo sorvegliare e punire, serve garantire percorsi di reinserimento, supporto psicologico e sostegno alla salute mentale di ogni detenuta e di ogni detenuto. Servono strumenti efficaci per tutelare chi è più fragile, prevenire il dolore che può portare a tragedie come quella di questa giovane donna e offrire opportunità reali di recupero. Ci impegneremo con determinazione – concludono – per migliorare le condizioni della comunità carceraria, portando con forza all’attenzione nazionale le richieste dei detenuti e dei lavoratori che ogni giorno operano in contesti difficili. Oggi quelle condizioni non sono garantite e questo è un limite che non può più essere ignorato».