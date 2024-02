Perugia: drammatico incidente sulla Eugubina. Due morti

Grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo la strada regionale 298 Eugubina, nei pressi della frazione di Piccione (Perugia). Due le autovetture coinvolte in uno scontro frontale. Il bilancio riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto è di due persone decedute: si tratta di un 40enne perugino che guidava una Fiat Punto ed un 75enne originario di Palermo al volante di una Mercedes Classe A, entrambi residenti a Perugia. Oltre al personale del 115, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. In aggiornamento

