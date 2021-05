Perugia e le riaperture, tra spaccio e bivacco

Da alcuni giorni, in via Pozzo Campana, abbiamo notato diversi pusher nordafricani che stanno ridando vita al noto giro di spaccio più volte denunciato». A dare l’allarme è l’associazione Etruscamente, che raggruppa i residenti di una larga fetta del centro storico. «Noi – spiegano – abbiamo sempre pronto l’esposto che prima dell’emergenza avevamo indirizzato a tutte le componenti delle forze dell’ordine. Se il fenomeno dovesse ripresentarsi con la stessa intensità degli anni passati, siamo pronti a tornare alla carica. Non possiamo assistere a questo degrado della nostra città».

I ristoratori

Anche i ristoratori hanno qualcosa da ridere: «Benissimo allentare le maglie delle misure anti-Covid per un graduale ritorno alla normalità, ma qui in centro si vada avanti con il coprifuoco almeno fino a luglio. Siamo sicuri che dal 7 giugno, quando l’Umbria diventerà zona bianca, potremo fare il tana libera tutti senza correre alcun rischio? Meglio la prudenza». Intanto torna con insistenza la proposta di chiudere definitivamente la scalinata del Duomo ai bivacchi notturni e c’è chi porta l’esempio di Trinità dei Monti. «La piazza – dice il titolare di un locale – ci guadagnerebbe in decoro ed estetica. A Roma la misura a funzionato e piazza di Spagna è ancora più bella senza tutta quella gente accampata sui gradini».