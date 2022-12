Perugia, minaccia dipendenti comunali: 39enne nei guai

È entrato in un ufficio del Comune di Perugia e ha iniziato a minacciare i dipendenti. La storia si è conclusa con la denuncia per interruzione di pubblico servizio e inottemperanza a lasciare il territorio nazionale: a finire nei guai è un 39enne di origini tunisine.

Cosa è successo

Il 39enne ha insultato e minacciato i dipendenti dopo essere entrato per richiedere una nuova carta d’identità e un nuovo bancomat. L’uomo – a suo carico diversi precedenti di polizia per invasione di edifici, false attestazioni, minacce e danneggiamento – è risultato gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Bari ad ottobre. Alla fine per lui è arrivata la denuncia e la messa a disposizione dell’ufficio immigrazione della questura al fine di rendere operativa la sua espulsione dallo Stato.